Діаспора в Канаді передала тести на COVID-19 та маски Надвірнянській лікарні

КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» отримала гуманітарну допомогу від української діаспори, у складі якої тести на виявлення COVID-19 та захисні маски.

Про це повідомляється на сторінці Надвірнянської РДА в Facebook.

«КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» отримала гуманітарну допомогу від української діаспори. 100 експрес-тестів на виявлення коронавірусу COVID-19 та 500 захисних масок для лікарні передали 13 квітня в приміщенні районної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, допомога надійшла завдяки співпраці з українською діаспорою та за сприяння віцепрезидента Світового конгресу українців, голови Світової федерації українських жіночих організацій та члена Управи Конґресу українців Канади, відділ Торонто, Анни Кісіль.

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В Україні станом на 14 квітня загалом на COVID-19 захворіли 3 764 людини, в тому числі та 260 дітей та 684 медпрацівники. Упродовж 14 квітня зареєстровано 392 нові випадки COVID-19, за добу померло 10 людей, госпіталізовано 120 осіб, з яких 7 дітей та 10 медпрацівників. Протягом 14 квітня одужали від COVID-19 за результатами ПЛР-тестування 24 особи.

Фото: Надвірнянська РДА