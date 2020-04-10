Українська парафія у Римі запрошує на великопосні реколекції онлайн
Укрінформ
Українська парафія Свв. Сергія і Вакха в Римі проводить великопосні реколекції онлайн.
Про це повідомляється на сторінці параіфії в Facebook.
«В Українській парафії Свв. Сергія і Вакха в Римі розпочинаються великопосні реколекції. Третя наука», - йдеться у дописі.
Як повідомляється, реколекції проводяться з 8 квітня.
Для парафіяльної спільноти їх провадить священник ордену Товариства Ісусового (єзуїтів) Андрій Глабше.
У парафії пропонують усім охочим переглядати реколекційну науку за зазначеними у дописі посиланнями.
Фото: news.ugcc.ua