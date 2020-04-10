Українська парафія у Римі запрошує на великопосні реколекції онлайн

Українська парафія Свв. Сергія і Вакха в Римі проводить великопосні реколекції онлайн.

Про це повідомляється на сторінці параіфії в Facebook.

«В Українській парафії Свв. Сергія і Вакха в Римі розпочинаються великопосні реколекції. Третя наука», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, реколекції проводяться з 8 квітня.

Для парафіяльної спільноти їх провадить священник ордену Товариства Ісусового (єзуїтів) Андрій Глабше.

У парафії пропонують усім охочим переглядати реколекційну науку за зазначеними у дописі посиланнями.

Фото: news.ugcc.ua