В Туреччині діаспора започтакувала YouTube-канал з вивчення української

В Туреччині діаспора започтакувала YouTube-канал з вивчення української

Відео
Укрінформ
Українці в Туреччині започаткували YouTube-канал з вивчення української з турецькими поясненнями.

Про це повідомила голова Української спілки в Анкарі, викладачка університету Карабюк Юлія Білецька на сторінці групи «Українці в Туреччині» в Facebook.

«Карантин може бути не тільки нудним, але й корисним! Цей час можна присвятити саморозвитку, наприклад, почати вивчати нову мову. Щоб допомогти тим, хто хоче опанувати українську мову, ми відкрили YouTube-канал «Ukraynaca Öğreniyorum» («Я вивчаю українську мову»), де теми пояснюються турецькою мовою», - зазначила Білецька.

За її словами, зараз там декілька уроків, але у планах постійно поповнювати канал новими відео про граматичні конструкції в українській мові, корисні вислови та діалоги.

«Підписуйтесь на наш канал та поділіться посиланням зі всіма, кому він може бути корисним!», - запросила Білецька.

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Вона також поділилася посиланням на один із відеоуроків для каналу вивчення української як іноземної «Ukraynaca öğreniyorum» від керівниці Української суботньої школи Валентини Хорунжи. Відео присвячене темі «Рід іменників в українській мові».

Відео: Ukraynaca öğreniyorum
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