Діаспора почала збір допомоги для потреб української медицини

Активісти українських діаспорних організацій з усього світу почали збирати кошти, які буде спрямовано на закупівлю необхідних медикаментів та засобів гігієни для потреб українських медиків з метою протидії коронавірусу.

Про свою акцію мережа українських діаспорних активістів та організацій з усього світу Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів повідомила у Facebook.

“В цей страшний для нас усіх час, ми, як і у 2014-му, не змогли стояти осторонь того, що відбувається в Україні. Ми усвідомлюємо, що українська медицина потребує нашої з вами допомоги. Інакше вона просто не справиться. Спочатку ми почали організовувати допомогу окремо, кожна країна й організація робили, що було в їх силах, але згодом, вирішили об'єднати зусилля та випрацювати єдину систему допомоги, аби вона була ще більш ефективною та потужною”, - повідомили організатори акції.

Як повідомила у коментарі агентству лідерка варшавського Євромайдану Наталя Панченко, за перші два дні акцію підтримали близько 100 осіб з 17-ти країн світу. Станом на понеділок зібрано суму в еквіваленті понад 2 тисячі євро.

За її словами, у Києві є група волонтерів організації “Українці без кордонів”, яка займатиметься закупівлею та передачею необхідних речей до лікарень.

Організація співпрацює в Україні з благодійним фондом “Пацієнти України”.

“Від них ми отримуватимемо інформацію про потреби віддалених лікарень в регіонах і згідно списків потреб здійснюватимемо закупки та поставки в кожну окрему лікарню”,- повідомила Панченко.

Про зібрані та витрачені кошти на потреби української медицини діаспоряни звітуватимуть на своїй сторінці у Facebook.