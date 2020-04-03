У Нідерландах українці зібрали за добу понад 4,5 тисяч євро на купівлю медобладнання для України

У Нідерландах українці за добу зібрали понад 4,5 тисяч євро на придбання заброньованого медичного обладнання для українських лікарень у відділення інтенсивної терапії.

Про це йдеться на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» у Facebook.

«Спільними зусиллями за одну добу ми зібрали 4625 євро! Приємно також зауважити, що до нас долучилися українці Австрії. Загальна потрібна сума була 3394,10 євро, ми все заброньоване викупили», - йдеться у дописі.

Зокрема, придбали оксіметри (22 шт.), кисневі маски (10 шт.), наркозно-дихальні апарати Penlon (10 шт.), кисневі подушки, монітори Mindray Datascope Duo (2 шт.) та монітори Mindray Accutorr V (3 шт.).

У дописі зазначається, що гроші продовжували надходити, тому на залишок докупили ще кисневих масок (74 шт.) і оксіметрів та дозамовили кисневі маски (10 шт.), наркозно-дихальні апарати Penlon (2 шт.) та наркозно-дихальні апарати Penlon з підключенням до кисню (10 шт.).

У Фундації щиро подякували усім, хто взвяв участь у зборі коштів. «Приємно і тепло від того, що нас стільки! Дякуємо за довіру! Разом сильніші!», - зазначається в дописі.

Зауважується, що всі, хто долучився до збору, можуть отримати повну звітність, надіславши запит на зазначену в дописі електронну адресу.

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Як повідомлв Укрінформ, українці в Нідерландах минулого тижня оголосили збір коштів на придбання заброньованого ними медичного обладнання, необхідного українським лікарням у відділення інтенсивної терапії.

Частину від загальної суми в понад 5200 євро було сплачено, потрібно було зібрати ще 3394 євро.