Діаспора в Нідерландах збирає кошти на придбання заброньованого медичного обладнання для України

Українці в Нідерландах оголосили збір коштів на придбання заброньованого ними медичного обладнання, необхідного українським лікарням у відділення інтенсивної терапії.

Про це йдеться на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» у Facebook.

«Шановна громадо, друзі. Спільна біда об’єднує – і ми, представники української діаспори Нідерландів, знову вирішили підтримати Україну та українців не лише словами. Вже декілька днів ми займаємося пошуком необхідного у відділення інтенсивної терапії в українські лікарні. В такий період фактично все розкуплено, але нам вдалося знайти і забронювати (ряд позицій – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заброновано оксіметри (22 штуки), кисневі маски (10 шт.), наркозно-дихальні апарати Penlon (10 шт.), кисневі подушки, два монітори Mindray Datascope Duo та три монітори Mindray Accutorr V - усього на суму більш як 5200 євро.

Як зазначається, частину суми вже сплачено. Загалом потрібно зібрати 3394 євро.

Долучитися до збору коштів можуть всі бажаючи. Детальніша інформація з цього приводу – у дописі.

«Заздалегідь дякуємо! Разом сильніші!», - зазначається на сторінці фундації.

Фото: Укрінформ, сторінка Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland у Facebook