Українців в Індії попереджають про посилення обмежувальних заходів через Covid-19

Посольство України в Індії закликало українців, які перебувають на території республіки, неухильно дотримуватися вимог місцевої влади з огляду на посилення обмежувальних заходів, спрямованих на стримування поширення Covid-19.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«В Індії продовжують посилюватися обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з розповсюдженням коронавірусної інфекції Covid-19. Закриваються адміністративні кордони та запроваджуються жорсткі обмеження на пересування не лише між штатами країни, але й дистриктами у межах індійських штатів. У цьому зв’язку, з метою уникнення провокацій з боку місцевого населення та конфліктів з представниками правоохоронних органів, Посольство наполегливо закликає наших співгромадян залишатися на місцях та неухильно дотримуватися вимог місцевої влади», - йдеться у дописі.

У посольстві поінформували, що на засіданні уряду Індії у понеділок розглядалося питання щодо можливого пом’якшення після 14 квітня режиму загальнонаціонального карантину та ізоляції в Індії. Водночас, остаточні рішення будуть ухвалені центральним урядом з урахуванням аналізу динаміки розвитку пандемічної ситуації в країні.

У посольстві також повідомили, що урядом Індії ухвалено рішення продовжити на безоплатній основі до 30 квітня цього року термін дії звичайних та електронних віз, термін дії яких закінчився в період від 01.02.2020 по 30.04.2020, для всіх іноземців, які наразі перебувають в Індії та не мали змоги покинути території країни через спалах епідемії коронавірусу. При цьому на іноземних громадян з простроченими візами не розповсюджуватимуться штрафи за порушення термінів перебування.

З цією метою іноземним громадян пропонується подати онлайн заявку до Foreigners Regional Registration Office (https://indianfrro.gov.in).

Як раніше зазначалося на сторінці диппредставництва в Facebook, для українців, які перебувають на території Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш, Мальдів, Непалу та наразі не мають змоги повернутися до України через запроваджені урядами країн обмеження у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19, створено групи Захист Індія, Захист Бангладеш, Захист Мальдіви, Захист Непал, Захист Шрі-Ланка та Telegram-канал посольства по всіх країнах відповідальності диппредставництва.

«Саме там Ви можете знайти офіційну та актуальну інформацію щодо:

- майбутніх можливих рейсів для повернення Вас додому (як спеціальних чартерних так і за альтернативними маршрутами),

- процедури продовження термінів дії віз,

- запровадження подальших обмежувальних заходів урядами країн,

- забезпечення Ваших прав і інтересів в цих умовах

- з інших питань, в межах компетенції дипустанови, які допоможуть Вашому безпечному перебуванню та якнайскорішому поверненню», - йдеться у дописі.

У посольстві зауважили, що лише в Індії (відповідно до інформації МВС Індії), перебуває близько 4000 наших співгромадян. Також декілька сотень українців знаходиться в інших країнах акредитації Посольства (Бангладеш, Непал, Мальдіви, Шрі-Ланка).

«Ми намагаємось невідкладно опрацьовувати усі Ваші звернення, але заздалегідь просимо вибачення за можливі затримки в отриманні відповідей, над якими наші дипломати вже котрий тиждень працюють у цілодобовому режимі», - зазначили в посольстві.

Нагадується, що дипустанова у зв'язку з безпрецедентними обмежувальними заходами, запровадженими урядом Індії з 25 березня, працює у режимі «повної ізоляції».

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужали 166 411 осіб.

В Україні, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 ранку 31 березня зареєстровано 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.