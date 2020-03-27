СКУ закликає посилити санкції проти РФ через указ Путіна про землю в окупованому Криму

Свiтовий конґрес українців (СКУ) вважає грубим порушенням українського та міжнародного законодавства указ Президента Росії Володимира Путіна №201, яким право володіння землею в окупованому Криму надається тільки росіянам, та закликає до посилення санкцій щодо РФ.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Путін своїм указом заборонив українським громадянам, включно з кримськими татарами, володіти землею в окупованому Криму. Це є черговим брутальним порушенням українського та міжнародного законодавства. СКУ закликає посилити санкційний тиск на Російську Федерацію аж до повної деокупації українського Криму та Донбасу», - зазначається у дописі.

Як повідомлялося, 20 березня Путін підписав указ №201, згідно з яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно внесено окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим.

В Міністерстві закордонних справ України засудили підписання згаданого указу. «Підписання указу – це черговий незаконний крок Москви щодо привласнення об’єктів української державної й приватної власності на території незаконно окупованого Криму, грубе порушення українського законодавства і міжнародного гуманітарного права», - йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що Україна використає всі можливості міжнародного права і міжнародних судових інстанцій для скасування указу та притягнення Росії до відповідальності і за це правопорушення.

У зовнішньополітичному відомстві України також закликали міжнародне співтовариство продовжувати посилювати тиск на державу-агресора, у тому числі шляхом запровадження санкцій.