Указ Путіна про землю в окупованому Криму підсилює основу для санкцій – посольство США

Надання права володіння землею в окупованому Криму тільки росіянам підсилює основу для міжнародних санкцій проти Росії.

Про це заявило Посольство США в Україні у Facebook.

"Новий "указ" Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянами просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо: КримЦеУкраїна", - зазначається в заяві.

Читайте також: Окупанти продовжили арешт 21 кримському татарину

Як повідомлялося, президент РФ Путін своїм указом вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку тих територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти Росії за анексію Криму, санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії півострова.