МЗС закликає світ до посилення санкцій через указ Путіна про землю в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України засуджує підписання указу Президента Росії №201, яким право володіння землею в окупованому Криму надається тільки росіянам.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Підписання указу – це черговий незаконний крок Москви щодо привласнення об’єктів української державної й приватної власності на території незаконно окупованого Криму, грубе порушення українського законодавства і міжнародного гуманітарного права», - йдеться у повідомленні.

Україна використає всі можливості міжнародного права і міжнародних судових інстанцій для скасування указу та притягнення Росії до відповідальності і за це правопорушення, зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України також закликали міжнародне співтовариство продовжувати посилювати тиск на державу-агресора, у тому числі шляхом запровадження санкцій.

Як повідомлялося, 20 березня Путін підписав указ №201, згідно з яким до переліку територій РФ, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки, незаконно внесено окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим.

У посольстві США в Україні заявили, що цей указ лише підсилює основу для міжнародних санкцій стосовно РФ.