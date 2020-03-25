З Катару до України повернулися майже 100 українців - посольство

У середу, 25 березня, до України з Катару повернулися 95 українців.

Про це повідомило Посольство України в Державі Катар на своїй сторінці у Facebook.

«Надзвичайно раді повідомити, що сьогодні, 25 березня 2020 року, Посольством України в Державі Катар у тісній взаємодії з українським авіаперевізником «SkyUp», «Катарськими Авіалініями», Міністерством закордонних справ, Міністерством транспорту та зв’язку та Управлінням цивільної авіації Держави Катар було організовано спеціальний рейс за маршрутом Доха-Київ з метою перевезення наших громадян в Україну. Згаданим рейсом скористалося 95 наших громадян, у т.ч. 2 діток», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «серед пасажирів цього рейсу 34 громадянина України – резидента Держави Катар (загалом з Катару вже евакуйовано 37 громадян України), решта – співвітчизники, які транзитом через Доху поверталися з різних куточків світу».

У Посольстві повідомили, що продовжують докладати максимальних зусиль для надання допомоги решті українців, які й досі застрягли за кордоном.

«Найближчим часом завдяки допомозі «Катарських авіаліній» планується евакуація громадян України з Таїланду та Індонезії. Ми очікуємо, що їх так само буде перевезено з міжнародного аеропорту Хамада літаками авіакомпанії «SkyUp», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві зауважили, що про конкретні дати та час таких рейсів буде повідомлено додатково, і порадили слідкувати за новинами на сторінці посольства.

Крім того, у вівторок у посольстві на сторінці у Facebook також розповіли про те, що робити українцям в Катарі, у яких закінчилася віза чи які втратили роботу, але планують залишитися в Катарі з метою працевлаштування.

«У контексті поточної ситуації в Державі Катар, пов'язаної з вжиттям превентивних заходів епідеміологічної безпеки, у багатьох з вас виникають питання щодо процедур продовження терміну вашого перебування в Катарі, візи, посвідки на проживання тощо. У зв'язку з цим інформуємо, що: з питань продовження терміну дії віз можна звертатися онлайн за посиланням.

- у разі необхідності термінового урегулювання питання продовження вашого перебування в Катарі, продовження візи тощо можна звертатися за електронною адресою МВС Катару visasection@moi.gov.qa або за номером WhatsApp 66408551.

- у разі, якщо ви втратили роботу в Катарі, але плануєте залишитися в країні у пошуках нової, ви маєте можливість продовжити термін дії вашої візи на 2 місяці.

- з питань продовження вашої посвідки на проживання в Державі Катар ви можете звертатися до компетентних органів країни за онлайн сервісом MOI Eservices-portal or Metrash2», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, 4 людини померли.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar у Facebook