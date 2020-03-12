Великого Кобзаря вшанували в усіх куточках Казахстану

В Республіканському ОЮО «Рада українців Казахстану» до 206-ї річниці від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка проводиться низка заходів.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Казахстані.

«9 березня 2020 року виповнилося 206 років від дня народження Т.Г. Шевченка - видатного українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і громадського діяча. Республіканське ОЮО «Рада українців Казахстану» вшанувало пам'ять Великого Кобзаря низкою заходів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, традиційно у березні в місті Актау представники ГО«Український національно-культурний центр імені Т.Г. Шевченка» покладають квіти пам'яті до підніжжя найбільшого на території СНД пам'ятника Т.Г. Шевченку. Біля пам'ятника прозвучали пісні та вірші поета, слова яких актуальні і в наш час. Так учасники заходу висловили свою вдячність і повагу великому генію.

Урочистості продовжилися в місті Форт-Шевченко, у місці заслання поета. В парку меморіального музею учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, читали його вірші та співали пісні. Представники державних органів і члени українського ЕКО згадували в цей день славного сина українського і казахського народів, який багато років свого життя провів у Казахстані й став одним з перших поетів і художників казахського народу.

Цього року виповнюється 170 років прибуття Т.Шевченка на казахську землю. Активісти ГО «Український національно-культурний центр «Довіра» у місті Атирау провели акцію пам'яті на честь дня народження українського поета, художника та мислителя. Вони поклали квіти до меморіальної дошки на честь Т. Г. Шевченка. Дошка була встановлена в 2009 році, за ініціативою першого голови українського ЕКО «Довіра» Павленко О.Д. за сприяння та підтримки ОЮЛ «Рада українців Казахстану».

Учасники заходу читали вірші поета, згадували життєвий шлях великого класика літератури, символа патріотизму, гуманізму і любові до Батьківщини. Також представники громадського об'єднання відвідали куточок, присвячений Т. Г. Шевченку, який знаходиться в українському кабінеті в Будинку дружби. Олена Пономаренко прочитала вірш «Зоре моя вечірняя». Члени українського ЕКО згадали історичні факти життя поета та його творчість.

На честь 206-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в місті Нур-Султан в українській недільній етнолінгвістичній школі «Рідне слово» ГО «Товариство українців «Оберіг» відбувся конкурс читців віршів Т.Г. Шевченка. Конкурс проводився з метою сприяння розвитку багатонаціональності мовної культури, популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, національно-патріотичного та духовного розвитку підростаючого покоління.

На початку заходу прозвучала пісня «Кобзареві», після чого вчитель української мови Н.В.Глущенко захопливо розповіла дітям про життя і творчість Тараса Шевченка. З великим ентузіазмом діти взяли участь у конкурсній програмі, представляючи слухачам улюблений твір. Всі учасники були відзначені пам'ятними призами. Також до заходу була оформлена тематична виставка, на якій виставлено збірку творів Т.Г. Шевченка «Кобзар».

У місті Усть-Каменогорську зібралися разом члени обласного громадського об'єднання «Східно-Казахстанський український культурний центр», щоб згадати творчу спадщину Кобзаря. Були прочитані вірші, серед яких відомий у всьому світі «Заповіт», виконані пісні «Думи мої…», «Реве та стогне...» тощо. «Вшанування пам'яті такої видатної людини спонукає людей до осмислення духовних цінностей, що затверджуються не тільки геніальними творами, а й самим життям поета», - йдеться у повідомленні.

Щорічно ГО «Актюбинський обласний національно-культурний центр українців «Оксана» міста Актобе проводить урочистий концерт на честь дня народження Т.Г. Шевченка – символа українського духу і свободи. Цього року зі сцени прозвучали твори Шевченка у виконанні талановитих самодіяльних артистів Народного хору «Оксана». Діти читали вірші поета трьома мовами. Також були продекламовані вірші, написані казахстанцями про Великого Кобзаря. В обласному краєзнавчому музеї міста Актобе відкрили виставку, присвячену творчості Т.Шевченка, де відобразили багатогранність і різнобічність його діяльності.

Святковою концертною програмою зустріли 206-ту річницю від дня народження Т.Г. Шевченка члени ГО «Український культурний центр «Дніпро» міста Тараз. Концерт відбувся в Будинку дружби. У виконанні Народного ансамблю «Марічка» прозвучали пісні на слова Т.Шевченка. Глядачі змогли познайомитися з творчою спадщиною сина двох народів, зануритися в українську творчість та відчути привітність українського народу.

Крім того, в Українському центрі науки і культури Республіканського ОЮЛ «Рада українців Казахстану» на базі Євразійського національного університету імені Л.М.Гумільова міста Нур-Султан, у квітні місяці планується проведення Восьмих міжнародних Шевченківських читань «Абай Кунанбаєв і Тарас Шевченко: великі люди Великого Степу», присвячених 170-річчю початку перебування Шевченка на Мангишлаку, 175-річчю від дня народження Абая і 25-річчю Асамблеї народу Казахстану.

«Творчість Тараса Шевченка знають і шанують у всьому світі. У Казахстані пам'ятають Великого Кобзаря, проводять на його честь заходи і пишаються тим, що він зміг продовжити займатися своєю улюбленою справою, творити шедеври і в умовах заслання. Так, завдяки небайдужим і відданим справі людям, зберігається пам'ять про велику людину на території Великого Степу», - йдеться у повідомленні.

Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua