В Ноттінгемі проведуть Загальні збори осередку Союзу українців у Великій Британії

Загальні збори осередку Союзу українців у Великій Британії (СУБ) в Ноттінгемі відбудуться 29 березня.

Про це кореспонеднту Укрінформу повідомила членкиня Управи СУБ (осередок Ноттінгем), відповідальна за організацію та проведення культурних подій, директорка Школи українознавства ім.Лесі Українки м.Ноттінгем Ліна Максимук.

«На зборах кожен осередок та всі місцеві об’єднання та організації, що функціонують під парасолькою СУБ (школи, гуртки, оркестри, тощо) звітують про свою річну діяльність. Окрема увага приділяється фінансовому звіту, оскільки кожен осередок утримує себе самостійно, всі нагальні питання стосовно витрат та прибутків у громаді вирішуються колективно. Також збори - це можливість для всіх членів громади висловити свою думку щодо майбутнього розвитку свого осередку, або як милозвучно його тут називають - домівки СУБ. Всі важливі рішення також виносяться на голосування», - розповіла Ліна Максимук.

Вона пояснила, що Загальні збори осередків зазвичай проходять у лютому-березні і обов’язково відбуваються щороку, як того вимагає статут Союзу українців у Великій Британії.

На цьогорічних Зборах одним з важливих пунктів обговорення стане організація святкування ювілею Школи українознавства ім.Лесі Українки м.Ноттінгем, зауважила директорка закладу. «Школа українознавства міста Ноттінгем є однією з найстаріших українських суботніх шкіл Великої Британії. Цього року вона святкуватиме своє 65-річчя, урочистості заплановані на 10 травня», - розповіла Ліна Максимук.

Читайте також: Світовий конґрес українців закликає долучитися до флешмобу з нагоди дня народження Шевченка

Вона зазначила, що, «оскільки переважна більшість членів нашої громади є випускниками школи, вони всі можуть поділитися своїми спогадами та фото чи навіть відео матеріалами із шкільного життя, а також долучитися до організації свята».

«Такий зв'язок між поколіннями є надзвичайно важливим для будь-якої громади і є запорукою її майбутнього», - зауважила членкиня Управи СУБ (осередок Ноттінгем).

Фото: 5 канал