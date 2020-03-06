Світовий конґрес українців закликає долучитися до флешмобу з нагоди дня народження Шевченка

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує долучитися до флешмобу #GlobalShevchenko з нагоди дня народження видатного українського поета, художника Тараса Шевченка.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Чотири дні до дня народження Кобзаря. Світовий конґрес українців закликає долучатися до флешмобу #GlobalShevchenko! Сфотографуйте монумент, барельєф, погруддя, твір або картину Шевченка. Додайте #GlobalShevchenko, #UkrainianWorldCongress та передайте виклик ще 2 друзям», - йдеться у дописі.

У СКУ закликали українців світу підтримати акцію в своїх країнах та містах і поширити серед друзів.

«Нехай слава про Шевченка облетить увесь світ і не знайдеться такого куточка на планеті, де б про нього не чули», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Фото: Укрінформ; Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook