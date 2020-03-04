Союз українців Румунії провів олімпіаду з української мови та симпозіум

Марамуреська філія Союзу українців Румунії (СУР) відзначила Міжнародний день рідної мови низкою заходів, які відбулися днями в місті Сігету-Мармацієй (Північна Румунія).

Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

Серія урочистих заходів почалася у місцевому педагогічному ліцеї з українською мовою викладання ім. Тараса Шевченка, де пройшов повітовий етап олімпіади з української мови та літератури. У ній взяли участь учні 7 та 12 класів шкіл з усіх марамуреських населених пунктів, де компактно проживають українці.

У відкритті олімпіади 29 лютого взяли участь голова Союзу українців Румунії депутат Микола Мирослав Петрецький, інспекторка з української мови Мар'яна Доброцька, голова марамуреської філії СУР Мирослав Петрецький, директор ліцею ім. Тараса Шевченка Василь Куреляк, вчителі марамуреських шкіл, в яких вивчається українська мова, тощо.

Також у суботу відбувся симпозіум на тему «Роль української жінки в суспільстві», в якому взяли участь члени Ради Союзу українців Румунії, комітету жіночої організації СУР та місцевих організацій СУР у Полянах, Кривому, Рускові, Вишавській Красні, Вишiвській Дοлині, Бистрому, Вишні Рівній, Лузі-над-Тисою, Великому Бичкові, Вишеу-де-Сус, Кричунові, Сігету-Мармацієй та Реметі.

Учасники наголосили на важливості збереження рідної мови, її ролі у поширенні української культури і традицій, а також на внеску українок в увічнення цінностей української культури та традицій. Також була вшанована пам’ять видатних земляків, які сприяли збереженню та розвитку української мови в Марамуреському повіті.

Святкування Дня рідної мови завершилося святковим концертом за участі учнів середньої школи села Бистрий, ансамблю «Соколята» з села Вишня Рівня, вокального колективу «Червона Ружа» та вокального колективу з с. Луга-над-Тисою.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook