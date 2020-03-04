Союз українців Румунії провів олімпіаду з української мови та симпозіум
Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.
Серія урочистих заходів почалася у місцевому педагогічному ліцеї з українською мовою викладання ім. Тараса Шевченка, де пройшов повітовий етап олімпіади з української мови та літератури. У ній взяли участь учні 7 та 12 класів шкіл з усіх марамуреських населених пунктів, де компактно проживають українці.
Учасники наголосили на важливості збереження рідної мови, її ролі у поширенні української культури і традицій, а також на внеску українок в увічнення цінностей української культури та традицій. Також була вшанована пам’ять видатних земляків, які сприяли збереженню та розвитку української мови в Марамуреському повіті.
Святкування Дня рідної мови завершилося святковим концертом за участі учнів середньої школи села Бистрий, ансамблю «Соколята» з села Вишня Рівня, вокального колективу «Червона Ружа» та вокального колективу з с. Луга-над-Тисою.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook