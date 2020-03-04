Учні української школи в Дубаї – серед переможців інтернет-олімпіади з української мови

Учні української школи в ОАЕ «Софія» (Дубай) посіли призові місця на V Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови «На Урок».

Про це повідомляється на сторінці школи в Facebook.

«Нещодавно учні Української школи в ОАЕ «Софія» взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови «На Урок» і отримали дипломи І, ІІ та III ступенів, а також сертифікати учасників. Розділяємо гордість за наших учнів разом з батьками та з їхньою вчителькою Тетяною Суховієнко! Ми пишаємося тим, що наші учні далеко від рідного краю не тільки вивчають українську мову, а ще й здобувають нагороди всеукраїнського рівня. Це велике досягнення!», - зазначили у закладі.

У школі подякували Тетяні Суховієнко за блискучі успіхи її учнів. Як зазначається, «завдяки наполегливій роботі, самовіддачі, любові до своєї праці та дітей пані Тетяна робить величезну справу для нашої школи і для України» і постійно прагне вчитися нового та реалізовувати свої креативні ідеї.

Як повідомили у школі «Софія», Тетяна Суховієнко отримала від організаторів подяку за участь більш як 10 її учнів в олімпіаді та свідоцтво про підготовку переможців. Читайте також: Українські школи в Абу-Дабі та Монреалі започаткували проєкт «Україна всюди»