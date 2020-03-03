В Іспанії створено новий осередок Спілки української молоді

В іспанській Мурсії створено новий осередок Спілки української молоді (СУМ).

Про це йдеться на сторінці СУМ у Facebook.

«СУМ в Іспанії поповнився новим осередком. Його створили в місті Мурсія. На базі школи «Лідер» (яка також стоїть біля витоків СУМу на Піренейському півострові) голова Крайової Управи СУМ в Іспанії друг Орест Антошків прийняв іспит у різновікових кандидатів та дружинників СУМу. По урочистій збірці - Слово, Обітниця та Приречення», - йдеться у дописі.

Відбулися перші установчі збори, на яких обрали голову Управи Христину Слинко, її заступника Стаса Шаршукова та секретаря Мар'яну Буждиганчук.

По закінченню всіх необхідних процедур сумівці відбули Службу Божу з місцевими прихожанами та зустрілись з о.Віктором.

Батьківський комітет приготував святковий стіл, за яким зібралися усі друзі.

«Підкріпивши гаряче сонце Мурсії сумівським жаром, повертаємось до Мадрида, залишивши неабиякий осередок вже давно працюючої молоді та батьків на виховницькій ниві в цьому регіоні Іспанії. Хочемо подякувати всім, хто допомагав нам в дорозі до цього дня, який тривав практично п'ять років!», - зазначили в Крайовій Управі Спілки української молоді в Іспанії.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook