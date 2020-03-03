В Етобіко провели Пленум Крайової Управи СУМ в Канаді та відзначили 95-річчя СУМ

Пройшли також святкові заходи, присвячені відзначенню 95-річчя заснування Спілки української молоді, повідомляється на сторінці СУМ у Facebook.

Перший день Пленуму відбувся за участю Генерального капелана СУМ владики Степана Суса.

«Приємно було як генеральному капелану взяти участь у Загальних Зборах – Пленумі Крайової Управи Спілки української молоді в Канаді. Захід відбувається за участю делегатів з осередків Калґарі, Едмонтон, Вінніпеґ, Монреаль, Оттава, Торонто, Етобіко, Місісаґа, Гамільтон і Сент-Кетерінс. Темою моєї бесіди із сумівцями була: «Церква та молодь! Чи можемо ми бути побожними людьми у ХХІ столітті?!», - зазначив Степан Сус у дописі.

Після офіційної частини Пленуму сумівці організували забави в криївці.

Другий день програми Пленуму СУМ Канади включав різні сесії на наступні теми: «СУМ ідея чи ідеал?», «Роль капелана СУМ на осередковому і крайовому рівнях», «Обмін думок виховників про успіхи і виклики», «Фінансовий правопорядок» тощо.

Oстанній день Пленуму СУМ Канади розпочався Святою Літургією в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в м.Місісаґа.

В останній день Пленуму СУМ Канади учасників Провідницького семінару нагороджено грамотами.

Грамоту й відзнаку здобутого IV ступеня Дружинника-Суспільника СУМ «Дорадник» вручено президенту Світового конґресу українців, довголітньому сумівцю другу Павлові Ґроду (Paul Grod). «Рішення про це прийняла Світова Управа Спілки української молоді, беручи до уваги жертовну працю друга Павла на чолі Конґресу українців Канади і Світового конґресу українців», - йдеться на сторінці СУМ у Facebook.

Як повідомляється на сторінці СКУ, довголітній член СУМ Павло Ґрод прийняв відзначення під час урочистого бенкету з нагоди 95-ої річниці Спілки української молоді та Річних нарад СУМ в Канаді, які відбулися в Етобіко/Торонто.

Президент СКУ також мав честь і приємність виступити із святковою доповіддю під час урочистостей, в якій наголосив важливість і потребу подальшого вкладу молоді в розвиток світової української спільноти та підтримки України в захисті суверенності, територіяльної цілісності та демократичного розвитку.

Фото: Stepan Sus, Javier Aponiuk Sawicz, Ukrainian Youth Association of Canada (CYM), Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців - у Facebook