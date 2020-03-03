В Етобіко провели Пленум Крайової Управи СУМ в Канаді та відзначили 95-річчя СУМ
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Укрінформ
В канадському Етобіко відбулися Загальні Збори – Пленум Крайової Управи Спілки української молоді (СУМ) в Канаді.
Пройшли також святкові заходи, присвячені відзначенню 95-річчя заснування Спілки української молоді, повідомляється на сторінці СУМ у Facebook.
Перший день Пленуму відбувся за участю Генерального капелана СУМ владики Степана Суса.
«Приємно було як генеральному капелану взяти участь у Загальних Зборах – Пленумі Крайової Управи Спілки української молоді в Канаді. Захід відбувається за участю делегатів з осередків Калґарі, Едмонтон, Вінніпеґ, Монреаль, Оттава, Торонто, Етобіко, Місісаґа, Гамільтон і Сент-Кетерінс. Темою моєї бесіди із сумівцями була: «Церква та молодь! Чи можемо ми бути побожними людьми у ХХІ столітті?!», - зазначив Степан Сус у дописі.
Після офіційної частини Пленуму сумівці організували забави в криївці.