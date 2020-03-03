ІХ Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд пройде у липні на Івано-Франківщині

ІХ Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд пройде 8-12 липня у містах Надвірна, Яремче та смт. Делятин.

Дати та місця проведення чемпіонату визначили днями під час наради в Надвірнянській РДА, повідомляється на сторінці Надвірнянської РДА у Facebook.

«На нараді обговорили питання щодо організації та проведення ІХ Чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд. Зокрема, було визначено дати проведення змагань - з 08 по 12 липня 2020 року, населені пункти проведення чемпіонату - м. Надвірна, м. Яремче та смт.Делятин, проживання членів команд, які братимуть участь в чемпіонаті та інше», - йдеться у дописі.

Як зазначається, онлайн-нарада представників Надвірнянщини та м. Яремче відбулася з автором ідеї та головою оргкомітету, директором міжнародної організації українських громад «Четверта хвиля» (Канада) Ігорем Бокієм щодо підготовки та проведення ІХ Чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд.

У зустрічі взяли участь голова райдержадміністрацій Володимир Пасько, в.о.міського голови м.Надвірна Тарас Пекарський, заступник голови районної ради Ігор Писклинець, голова Делятинської селищної ради ОТГ Богдан Клим’юк, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Гундяк, начальник відділу молоді та спорту виконавчого комітету Яремчанської міської ради Роман Слободян, заступник міського голови м. Надвірна Василь Василенко, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району, представники ЗМІ району.

Читайте також: В Чернівцях обговорили проведення Форуму української молоді діаспори

Як повідомляється, «Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд проводиться з метою зміцнення дружніх відносин і єднання української еміграції з рідною державою; залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення; організації активного спортивного дозвілля; пропаганди олімпійських ідей шляхом запровадження здорового способу життя; популяризації футболу в Україні».

Фото: Укрінформ, сторінка Надвірнянської РДА у Facebook