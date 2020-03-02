В Чернівцях обговорили проведення Форуму української молоді діаспори

Президент Світового конгресу українських молодіжних організації (СКУМО) Дмитро Лекарцев разом із членами Президії організації відвідали Чернівці для обговорення з керівництвом міста та області проведення Форуму української молоді діаспори.

Візит проходив з 26 по 28 лютого, повідомляється на сайті СКУМО.

«Президент Світового конгресу українських молодіжних організації (СКУМО) Дмитро Лекарцев разом з членами Президії (СКУМО - ред.) відвідали Чернівці. Під час свого перебування в Чернівцях Президія зустрілася з головою Чернівецької обласної державної адміністрації Сергієм Осачуком, головою міста Олексієм Каспруком. Під час зустрічі обговорили проведення в серпні цього року в Чернівцях Форуму української молоді діаспори (ФУМД) «Чернівці-2020», - йдеться у повідомленні.

Лекарцев також зустрівся з ректором Чернівецького Національного Університету (ЧНУ) імені Юрія Федьковича Романом Петришиним. Результатом зустрічі стало приєднання університету як співорганізатора до організації та проведення міжнародного ФУМД.

Перше засідання організаційного комітету Форуму «Чернівці-2020» відбулося 27 лютого. До складу комітету увійшли представники ОДА, міськой влади та ЧНУ.

Президент СКУМО також зустрівся з головою ГО «Центр актуальних місцевих ініціатив» Михайлом Павлюком. Сторони обговорили реалізацію кількох спільних ідей, в тому числі заходів для ширшого залучення закордонних українців до здобуття більш активної підтримки України з боку європейських країн у боротьбі з зовнішньою агресією, продовженні реформ задля досягнення критерії членства України у ЄС та НАТО тощо.

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Як зазначається, Форум української молоді діаспори «Чернівці-2020» відбудеться в серпні поточного року і збере представників молодіжних організацій з української діаспори та гостей з різних куточків світу.

Фото: сторінка World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО у Facebook, Чернівецька обласна державна адміністрація