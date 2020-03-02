Пластовий осередок у Франції запрошує на «Свято Весни-2020»

Пластовий осередок у Франції запрошує на Свято Весни, яке відбудеться 21-24 травня у містечку Маквілер поблизу Страсбурга.

Про це повідомляє портал «Стожари».

«Друзі та подруги, ми з радістю запрошуємо вас на наше Свято Весни, що відбудеться з 21 по 24 травня у мальовничому французькому містечку Маквілер (Mackwiller, 60 км від Страсбурга)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на учасників свята чекає насичена пластова програма, нові знайомства, відкриття, пісні при ватрі та ще багато цікавого.

«Якщо ви запеклий кіноман, не пропускаєте жодної церемонії «Оскар», завжди хотіли спробувати себе у ролі актора, режисера чи сценариста або ж вам просто не байдужий чар пластування, тоді вам до нас!», – закликають організатори.

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Зголошення відкрито для пластунів, яким виповнилось 7 років.

Кількість учасників табору обмежена, перевагу мають активні пластуни та інструктори.

Зазначається, що кінцевий термін подачі зголошення 8 березня 2020.

Додаткову інформацію та зголошення можна знайти за посиланням.

Фото: ПЛАСТ - французький осередок / Plast - scouts ukrainiens de France у Facebook