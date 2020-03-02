Пластовий осередок у Франції запрошує на «Свято Весни-2020»
Про це повідомляє портал «Стожари».
«Друзі та подруги, ми з радістю запрошуємо вас на наше Свято Весни, що відбудеться з 21 по 24 травня у мальовничому французькому містечку Маквілер (Mackwiller, 60 км від Страсбурга)», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на учасників свята чекає насичена пластова програма, нові знайомства, відкриття, пісні при ватрі та ще багато цікавого.
«Якщо ви запеклий кіноман, не пропускаєте жодної церемонії «Оскар», завжди хотіли спробувати себе у ролі актора, режисера чи сценариста або ж вам просто не байдужий чар пластування, тоді вам до нас!», – закликають організатори.
Зголошення відкрито для пластунів, яким виповнилось 7 років.
Кількість учасників табору обмежена, перевагу мають активні пластуни та інструктори.
Зазначається, що кінцевий термін подачі зголошення 8 березня 2020.
Додаткову інформацію та зголошення можна знайти за посиланням.
Фото: ПЛАСТ - французький осередок / Plast - scouts ukrainiens de France у Facebook