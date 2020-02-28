Українці Греції нагадали флешмобом, що російська пропаганда страшніша за коронавірус

Представники української спільноти Греції провели перед грецьким парламентом флешмоб, під час якого нагадали, що вірус російської пропаганди є так само небезпечний, як і коронавірус.

Про це повідомила у Facebook голова Асоціації української діаспори в Греції «Українсько-грецька думка» Галина Маслюк.

«Маємо зобов’язання допомогти Україні спростовувати брудну пропаганду Москви, протистояти, між всім іншим, і гібридній війні в інформаційному просторі. Таким чином ми, українці в світі, вирішили показати суспільствам, де ми живемо, що «вірус російської пропаганди є настільки ж шкідливим, як і коронавірус». Він знищує сумління незаангажованих людей зумисно неправдивою інформацією, продукує провокативні ситуації і спотворює істину», - зазначила Галина Маслюк.

Як зазначається, під час акції на Площі Конституції українці привернули увагу як мешканців міста, так і туристів. Учасники флешмобу тримали синьо-жовті прапори, плакати з написами «Крим - це Україна» і маски, які символізують профілактику від смертельного вірусу.

Під час акції її учасники також роздавали листівки, в яких йшлося про російські провокації на території України, розповсюдження Росією фейку про громадянський конфлікт в Україні тощо. «Показово, що іноземні туристи цікавилися отримати таку листівку англійською мовою, але прекрасно все розуміли завдяки, серед іншого, плакатам з надписом «Крим - це Україна», - зазначила Галина Маслюк.

Вона зазначила, що Україні потрібна підтримка українців у світі щодо спростування російської пропаганди, і додала: «Найбільш руйнівний вірус для України протягом століть, який забрав десятки мільйонів життів, - це московит».

Читайте також: В СКУ нагадали про відповідальність Росії за незаконну анексію Криму

Як повідомляв Укрінформ, активісти української громади в Португалії провели 25 лютого в Лісабоні під російським посольством акцію під гаслом: «Вірус російської пропаганди - страшніший за коронавірус!».

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха наголосив, що «українці за кордоном мають відповідальність донести світовим суспільствам про надзвичайно небезпечну загрозу, яку несе російський світ» - «загрозу, яка вимірюється не тисячами інфікованих хворих, але мільйонами жертв Голодоморів, голокостів та спровокованих воєн».

Він зауважив, що «від інфекційних епідемій людство швидко знаходить ліки, від ідеологічних епідемій деякі країни не оговтуються століттями».

Павло Садоха закликав всіх небайдужих українців долучитися до акції «Вірус російської пропаганди - страшніший за короновірус!». Він повідомив кореспонденту Укрінформу, що аналогічні акції плануються українськими громадами в інших країнах світу, зокрема, в Греції, Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Естонії, Ірландії тощо.

Фото: Halyna Masliuk у Facebook