Українці на акції в Лісабоні нагадали, що вірус російської пропаганди страшніший за коронавірус

Активісти української громади в Португалії провели в Лісабоні акцію під гаслом: «Вірус російської пропаганди - страшніший за коронавірус!».

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха в Facebook.

«Вірус російської пропаганди - страшніший за коронавірус! З таким гаслом сьогодні була проведена акція активістами української громади під російським посольством у Лісабоні», - йдеться у дописі.

Як зазначив Павло Садоха, «спровокувати паніку, посіяти хаос у всіх країнах, які не погоджуються на московську архітектуру співвідносин у світі, - це основні методи зовнішньої політики Росії».

За його словами, «у Москви немає ні моральних, ні безпекових гальм щодо методів досягнення світового домінування».

Голова Спілки українців у Португалії наголосив, що, маючи за плечима вікову історію сусідства з Росією, «українці за кордоном мають відповідальність донести світовим суспільствам про надзвичайно небезпечну загрозу, яку несе російський світ» - «загрозу, яка вимірюється не тисячами інфікованих хворих, але мільйонами жертв Голодоморів, голокостів та спровокованих воєн».

Він зауважив, що «від інфекційних епідемій людство швидко знаходить ліки, від ідеологічних епідемій деякі країни не оговтуються століттями».

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Як раніше зазначав Павло Садоха у соцмережі, спростовувати пропаганду Москви є обов’язком українців за кордоном. Він закликав всіх небайдужих українців долучитися до акції «Вірус російської пропаганди - страшніший за короновірус!». Медичні маски на обличчях учасників заходу – це символ протидії російській пропаганді.

Голова Спілки українців у Португалії повідомив кореспонденту Укрінформу, що аналогічні акції плануються українськими громадами в інших країнах світу, зокрема, в Греції, Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Естонії, Ірланді тощо.

Фото: Павло Садоха у Facebook