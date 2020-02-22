США звинувачують Росію в організації масштабної кампанії дезінформації про коронавірус

В США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

Про це інформує AFP.

"Тисячі облікових записів у соціальних медіа, пов’язані з РФ, розпочали скоординовані зусилля з поширення паніки щодо нового коронавірусу, ускладнюючи глобальні зусилля у боротьбі з епідемією", - повідомляють американські посадовці.

Як зазначають, пов'язані з РФ акаунти у Twitter, Facebook та Instagram поширюють дезінформацію про вірус COVID-19, спрямовану проти влади США. Це очевидна спроба завдати шкоди іміджу США у світі.

"Мета РФ - посіяти розбрат та підірвати американські інституції та суспільство зсередини, в тому числі за допомогою прихованих піар-кампаній", - заявив заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

Відзначається, що фейки створюються англійською, французькою, іспанською, італійською та німецькою мовами, а серед поширюваної росіянами дезінформації - ідея про те, що вірус було створено у США для «ведення економічної війни з Китаєм». Один з меседжів цієї дезінформаційної кампанії Москви - що COVID-19 нібито є «біологічною зброєю, розробленою ЦРУ».

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померло вже 2360 осіб, кількість інфікованих сягнула 77 661 особи.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.