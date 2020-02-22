Samsung закрив фабрику смартфонів у Південній Кореї через коронавірус

Компанія Samsung Electronics вирішила закрити завод з виробництва смартфонів у місті Гумі, Південна Корея, після виявлення вірусу COVID-19 у одного з працівників.

Про це повідомляє CNN.

"Samsung Electronics заявила у суботу, що один випадок коронавірусу був підтверджений на заводі з виробництва смартфонів компанії у південнокорейському місті Гумі. Завод зачинено до ранку понеділка, тоді як поверх приміщення, де працював заражений працівник, буде зачинено до 25 лютого", - йдеться у повідомленні.

Компанія також визначила колег, які контактували з зараженим працівником, та вжила заходів, щоб ізолювати їх та здійснити тестування на коронавірус.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 лютого зареєстровано 77 661 випадок захворювання коронавірусом COVID-19, 2360 людей померли. Загальна кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї становить 433 особи, двоє людей померли.