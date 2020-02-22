В Ірані зросла кількість жертв коронавірусу

"В Ірані виявлено десять нових випадків коронавірусу, один з яких летальний", - заявив речник МОЗ Кіануш Джаханпур.

З урахуванням нових, загальна кількість випадків коронавірусу в Ірані становить 28, причому п'ятеро людей померли.

Пацієнти отримують лікування у чотирьох містах Ірану: Кумі, Араку, Рашті і столиці Тегерані. В останньому у деяких аптеках вже закінчилися маски та засоби для дезінфікування рук.

Читайте також: У Кореї кількість заражених коронавірусом зросла до 433

Представник міністерства охорони здоров'я Ірану Мінуо Мохраз заявив у п'ятницю, що коронавірус "можливо, прийшов від китайських працівників, які працюють у Кумі та їздили до Китаю".

Як повідомлялося, станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 випадок зараження коронавірусом COVID-19, 2360 людей померли.