У Кореї кількість заражених коронавірусом зросла до 433
Укрінформ
У Південній Кореї зафіксовано ще 87 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє портал Morhership.
"Сьогодні було зареєстровано загалом 229 нових випадків, що збільшує загальну кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї до 433 осіб", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо про 142 нові випадки зараження коронавірусом у Країні ранкової свіжості.
Загальна кількість заражених коронавірусом у країні становить 433 особи, двоє людей померли.
Як повідомлялося, від коронавірусу COVID-19 у світі померло вже 2360 осіб, кількість інфікованих сягнула 77 661 особи.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.