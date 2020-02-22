У Кореї кількість заражених коронавірусом зросла до 433

У Південній Кореї зафіксовано ще 87 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє портал Morhership.

"Сьогодні було зареєстровано загалом 229 нових випадків, що збільшує загальну кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї до 433 осіб", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про 142 нові випадки зараження коронавірусом у Країні ранкової свіжості.

Загальна кількість заражених коронавірусом у країні становить 433 особи, двоє людей померли.

Як повідомлялося, від коронавірусу COVID-19 у світі померло вже 2360 осіб, кількість інфікованих сягнула 77 661 особи.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.