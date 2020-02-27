В СКУ нагадали про відповідальність Росії за незаконну анексію Криму

Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди шостих роковин окупації Криму Росією нагадав про відповідальність Росії за незаконну анексію АРК та політичні репресії і закликав посилити міжнародний тиск на РФ для відновлення територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Відзначення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим (та міста Севастополя – ред.) на державному рівні ще раз нагадує світу про відповідальність Росії за незаконну анексію Криму та політичні репресії, які вона продовжує чинити на окупованому півострові. Світовий конґрес українців вшановує мужність усіх учасників історичного мітингу та разом зі світовим українським народом рішуче говорить: Крим - це Україна. Жодних компромісів з агресором до повної деокупації Криму та Донбасу» - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

В СКУ зазначили, що «з перших днів окупації українського півострова Світовий конґрес українців послідовно закликає до посилення міжнародного тиску на Росію до відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також, пліч-о-пліч з кримськотатарським народом, продовжує привертати увагу світової спільноти до порушень прав людини в окупованому Криму і боротися за звільнення політичних в’язнів».

Як повідомлялося, в Україні 26 лютого відзначається День спротиву окупації АР Крим та Севастополя. Цього дня у 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули та кількадесят зазнали поранень.

Після окупації півострова Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана «Справа 26 лютого») і влаштував політичне судилище над кримськотатарськими активістами.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, а країни Заходу запровадили проти неї низку економічних санкцій.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.