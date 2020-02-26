Під посольством РФ відбулася акція "6 років окупації Криму - 6 вимог до агресора"

У Києві під посольства Росії у середу ввечері відбулася акція "6 років окупації Криму - 6 вимог до агресора", присвячена роковинам окупації півострова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми зібралися тут, щоб продемонструвати нашу солідарність з кримськотатарським народом, українцями і кримчанами інших національностей, які живуть в окупованому Криму. Сьогодні минає шість років окупації Криму, і сьогодні в рамках міжнародної кампанії "Ні "Нормандії" без Криму!" стартує акція "6 років окупації Криму - 6 вимог до агресор ", - заявив член Меджлісу кримськотатарського народу, глава кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Акція "6 років окупації Криму - 6 вимог до агресора" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Він оголосив шість вимог, які організатори акції висувають Росії: "Перше - звільнити кримських політв'язнів, друге - припинити заміщення населення Криму, третє - припинити расову дискримінацію кримських татар і етнічних українців, четверте - скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, п'яте - припинити мілітаризацію Криму і вивести війська і шосте, найголовніше - геть із Криму ".

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За словами представника Руху опору капітуляції Сергія Пархоменка, мета міжнародної кампанії - не допустити замовчування кримської теми на світових майданчиках, зокрема, в "нормандському форматі". А також - "не допустити розв'язання проблем Донбасу за рахунок Криму - та Криму за рахунок Донбасу".

Олег Сенцов на акції зазначив: "Нам усім важливо пам'ятати про Крим, про кримських татар, про те, що в Криму Росія в будь-який момент може набрати нових заручників".

Учасники акції принесли кілька пар личаків, які після закінчення заходу кинули на територію посольства зі словами "Росія, геть із Криму!".