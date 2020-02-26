Меджліс готовий добиватися деокупації Криму всіма законними способами

Меджліс кримськотатарського народу готовий і далі добиватися якнайшвидшої деокупації Криму всіма формами діяльності у межах законодавства України і міжнародного права.

Про це йдеться в заяві Меджлісу в зв'язку з Днем кримського опору російській окупації, текст якої оприлюднив у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"Шість років тому, 26 лютого 2014 року, близько 20 тисяч жителів Криму, на заклик Меджлісу кримськотатарського народу, провели мирну акцію - мітинг біля будівлі Верховної Ради Криму на підтримку збереження територіальної цілісності України і недопущення схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішень, які могли б дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в автономії", - йдеться в заяві.

Заява підписана Чубаровим і прийнята в порядку надзвичайного режиму діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, введеного 26 квітня 2016 року. Далі подаємо її текст повністю:

"26 лютого 2014 року учасники мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, своєю рішучістю і мужністю продемонстрували категоричне неприйняття більшістю жителів Криму будь-яких ідей щодо відторгнення Криму від України і не дозволили проросійській частині депутатів Верховної Ради АРК зімітувати очікувані Москвою дії, що повинні були використані Росією як такі, що мали б виправдати вже заплановане нею захоплення Криму.

Громадянське суспільство Криму, не дозволивши 26 лютого 2014 року проросійським політикам увергнути Крим в хаос і громадянське протистояння, чекало рішучих дій, спрямованих проти сепаратизму, з боку правоохоронних і спеціальних органів України.

Неприпустима в умовах загрози зовнішньої агресії бездіяльність органів державної влади і управління України, обумовлене внутрішньою боротьбою політичних сил і їх лідерів за розподіл посад і міністерств, дозволили спецслужбам Росії приступити в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року до прямих дій із захоплення стратегічних об'єктів Криму силами Чорноморського військового флоту Росії, які базувалися на півострові і, одночасно, приступити до перекидання додаткових військових підрозділів з території Росії.

Тимчасова окупація Криму та спроба його анексії, що тривають вже 6 років, є актом кричущого порушення Російською Федерацією норм і принципів міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України.

У тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму відбуваються масові злочини проти жителів Криму, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, утиски, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, зокрема з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення або депортації з Криму до Російської Федерації, а також зафіксовані посягання на інші основні свободи, включаючи свободу висловлення думок, свободу релігії або переконань, свободу асоціації та право на мирні зібрання.

Російські окупанти піддають особливому переслідуванню кримськотатарський народ - корінний народ Криму.

Російська Федерація заохочує політику і реалізує практику, спрямовані на зміну демографічного та етнічного складу Криму, з одного боку, витісняючи за межі Криму кримських татар - корінний народ півострова, з іншого - переміщаючи частину свого власного цивільного населення на окуповану нею територію Криму.

Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними Українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам.

Слід також зазначити, що розвиток звільненого від російської окупації Криму пов'язується з визначенням його статусу як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі Української держави.

Меджліс кримськотатарського народу як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу і Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу, залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, та лише вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси як усередині України, включаючи тимчасово окупований Крим, так і за його межами.

Меджліс кримськотатарського народу в своїй діяльності і з метою якнайшвидшої деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно-визнаних кордонів виходить з важливості постійної взаємодії і співпраці з вищими органами державної влади і управління України - Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також з політичними партіями та громадськими організаціями України, міжнародними організаціями, політичними і громадськими діячами в різних країнах.

З нагоди Дня кримського опору російській окупації Меджліс кримськотатарського народу звертається зі словами особливої вдячності і підтримки до кримськотатарського народу та всіх мешканців тимчасово окупованого Криму, які зберігають вірність Українській державі.

Меджліс кримськотатарського народу запевняє про свою рішучість і готовність й далі слідувати всім формам діяльності у межах законодавства України і міжнародного права з метою якнайшвидшої деокупації Криму.

Крим - це Україна! Слава Україні!"