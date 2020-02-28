Союз українців Румунії провів у Ясах мовний симпозіум і виставку

Союз українців Румунії (СУР) організував днями симпозіум з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«Яська філія СУР організувала симпозіум, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Голова Яської філії СУР Віктор Григорчук виступив з промовою, в якій наголосив на значенні та важливості Дня рідної мови для національних меншин Румунії, нагадавши що, починаючи від 2018 року українська громада Румунії відзначає 9 листопада День української мови в Румунії», - йдеться у дописі.

Симпозіум продовжився артистичною програмою. Учні Національного коледжу мистецтв імені Октав Банчіле виступили перед присутніми з віршами та піснями. У рамках сипозіуму була організована і виставка книг та періодичних видань СУР.

Нагадується, що 22 лютого голова Яської філії СУР Віктор Григорчук взяв участь в симпозіумі, присвяченому Міжнародному дню рідної мови, організованому в актовому залі "Діотіма" Будинку культури імені Міхая Урсаке міста Яси. Під час заходу відбувся концерт пісні та поезії, а також презентація книги «Ліричні метаморфози», колектичної збірки поетів, що представляють нацменшини міста Яси.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook