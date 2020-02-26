На круглому столі в Бухаресті обговорили важливість захисту рідної мови

Союз українців Румунії (СУР) організував днями в Бухаресті круглий стіл з нагоди Міжнародного дня рідної мови, на якому обговорили важливість рідної мови та її захисту.

Про це йдеться на сторінці СУР в Facebook.

«Бухарестська філія СУР організувала круглий стіл, присвячений Міжнародному дню рідної мови, який об'єднав представників української громади Бухареста, Посольства України в Румунії, письменників, акторів, професорів, студентів, журналістів та гостей. У рамках заходу, організованого у приміщенні Бухарестської філії СУР були проведені дебати про важливість захисту рідної мови. У своїх промовах, виступаючі наголошували на тому, що рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості», - йдеться у дописі.

Студенти української секції Факультету іноземних мов та літератур Бухарестського університету, яких підготувала лектор др. Альона Біволару, виступили із поезіями та піснями.

Присутніх зачарував інструментальний дует у складі Наталії Панчек-Колотило (скрипка) та Данієла Васілеску (гітара). Поети, письменники та актори продекламували вірші своїх улюблених поетів та власні вірші.

З цієї нагоди, голова Бухарестської філії Михайло Трайста представив газети та журнали, які видаються Союзом українців Румунії як українською, так і румунською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний день рідної мови, що відзначається у світі 21 лютого, був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.

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