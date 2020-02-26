В Угорщині презентували унікальну збірку українських казок

В Будапешті з нагоди Дня української культури в Угорщині представили збірку українських казок, яка вийшла в рамках міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття».

Про це повідомила голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні у Facebook.

«У Державній бібліотеці іноземних мов відбулася презентація унікального видання (з проєкту - ред.) «Українська казка ХХІ століття». Воно вийшло у світ тут, в Угорщині, за проєктом Уляни Княгинецької, яка вклала свою душу в це видання. Прекрасні ілюстрації Олександра Гембіка. Дякую усім причетним до цієї унікальної події, присвяченій Дню української культури в Угорщині», - йдеться у дописі.

Авторка проєкту, керівниця Українського центру кардинала Гузара в Угорщині Уляна Княгинецька напередодні повідомила у Facebook про те, що вперше в Угорщині вийшла друком збірка українських казок «Казковий дивосвіт», і назвала це «історичною подією».

Вона розповіла, що «перша збірка українських казок «Казковий дивосвіт», твори, які ввійшли до збірки, є результатом міжнародного конкурсу «Дитяча українська казка XXI століття».

Уляна Княгинецька висловила щиру подяку «всім учасникам і партнерам за участь у першому міжнародному конкурсі «Дитяча українська казка ХХІ століття», за плідну творчу співпрацю і вагомий внесок у розвиток і збереження української мови й культури в світі».

Як зазначалося, до збірки є розмальовки з аналогічними тематичними ілюстраціями.

Організатором презентації виступило Товариство української культури в Угорщині за підтримки Столичного самоврядування українців Угорщини і Угорської Державної бібліотеки іноземних мов та за участі вихованців Рідної школи (м.Будапешт).

Усі присутні на презентації мали змогу отримати у подарунок по екземпляру україномовної книги «Казковий дивосвіт».

Як повідомляли ЗМІ, перший міжнародний літературний конкурс «Дитяча українська казка ХХІ століття» започаткований Самоврядуванням українців Уйбуди м. Будапешт (Угорщина). Співорганізаторами виступили Національна спілка письменників України, Кабінет молодого автора НСПУ та «Творча лабораторія» кафедри менеджменту шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Змагалися між собою учасники різних вікових категорій і з п’яти країн: України, Угорщини, Польщі, Хорватії та США. Кращі твори увійшли до збірки «Казковий дивосвіт», виданої 2019 року в Будапешті.

Фото: Громада, Szlava Huk у Facebook