У Мінську пройшли заходи до 149-ї річниці від дня народження Лесі Українки

У столиці Білорусі Мінську провели низку заходів до 149-тої річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook.

"25 лютого з покладання квітів до меморіальної дошки Лесі Українці, розташованої на одній з центральних вулиць Мінська, розпочалася низка заходів, присвячених 149-й річниці від дня народження знаменитої української поетеси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом зі співробітниками посольства та представниками української діаспори Білорусі у заході взяли участь вчителі та учні середньої школи №21 м.Мінська, які вивчають творчість Л.Українки в рамках шкільної програми.

Цього ж дня посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим разом з директором Національної бібліотеки Республіки Білорусь Романом Мотульським відкрили у приміщенні бібліотеки книжкову виставку, присвячену творчості Л.Українки. На сформованій з фондів бібліотеки виставці представлені як сучасні так і раритетні видання поетеси. Під час заходу, з метою художнього оформлення експозиції, Ігор Кизим передав Роману Мотульському портрет Лесі Українки.

Повідомляється, що у будинку Білоруського товариства дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами відбувся творчий вечір, присвячений пам'яті Лесі Українки за участі білоруських поетів, творчих колективів Білорусі та української громади країни. Пролунали вірші та пісні на слова української поетеси. В рамках заходу представники посольства України в урочистій атмосфері вручили декілька посвідчень закордонного українця.

Як відомо, українська поетеса, письменниця, перекладачка Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року.

Фото: Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook