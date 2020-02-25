У Ковентрі на Святі Героїнь показали фільм «Жінки Майдану»

Стрічку про значний внесок жінок під час Революції Гідності показали на щорічному Святі Героїнь, яке відбулося днями в британському Ковентрі.

Про це повідомляється на сторінці співорганізатора заходу - Організації українських жінок (ОУЖ) у Великій Британії, відділ у Ковентрі, у Facebook.

«Oрганізація українських жінок імені Лесі Українки у Ковентрі організувала та провела щорічне Свято Героїнь, під час якого було показано документальний фільм «Жінки Майдану», - йдеться у дописі.

Як зазначається, свято відзначилося цікавою програмою, складеною Іреною Барською. Гостей також пригощали смаколиками, які приготувала голова ОУЖ у Ковентрі Люба Космірак.

Захід відбувся в українському клубі м.Ковентрі, повідомляється ан сторінці події у Facebook. Співорганізатором свята також стала Українська громада Ковентрі.

Як повідомлялося, фільм "Жінки Майдану" створили Петро Дідула і Ольга Онишко, які працювали над стрічкою протягом всіх подій Майдану і після нього. Фільм був номінантом на фестивалях Woodstock Film Festival, Culver City Film Festival.

Ольга Онишко - журналістка, громадська активістка, режисерка і продюсерка. Родом з Галичини, від 2002 року мешкає у США. Продюсер і режисер документального фільму «Три історії Галичини» (2010).

Петро Дідула - журналіст, оператор, фотограф. Випускник факультету журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка (1993) та філософсько- богословського факультету Українського Католицького Університету (1999). Учасник низки міжнародних фотовиставок, режисер та оператор.

Фото: OUZ Coventry - Association of Ukrainian Women in Great Britain у Facebook