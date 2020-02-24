Небесну Сотню та українських жінок-героїнь вшанували в Сіднеї

Українці в Сіднеї вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та українських жінок-героїнь.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.

«День героїв і героїнь Посол України Микола Кулініч відзначив з українською громадою штату Новий Південний Вельс. Організований за ініціативи місцевого осередку українського жіноцтва - союзянок штату НПВ - День героїв України нагадав про подвиг кожної і кожного з нас, хто у різні часи і різним способом бореться за те, аби Україна стала кращою», - йдеться у дописі.

Як зазначається у соцмережі, зворушливе дійство на спомин про хлопців і дівчат, що у 2014 році пожертвували своїм життям під час Революції Гідності, провели діти та наставники Української братської школи св. Андрія в Сіднеї.

Як зазначається на сторінці українського часопису Австралії «Вільна Думка» у Facebook, захід під назвою Свято Героїнь провела Стейтова Управа Союзу українок Нового Південного Вельсу (НПВ) разом з відділами.

Вшанування, присвячене українським жінкам-героїням та пам’яті Героїв Небесної Сотні, відбулося в неділю, 23-го лютого 2020 в Парафіяльній залі Св Андрія.

Гості та організатори помолилися разом з отцями Михайлом Смолинцем (УАПЦ) та Симоном Цькуєм (УГКЦ).

У рамках заходу була представлена фотовиставка, присвячена героїчним жінкам-покровителькам відділів Союзу українок НПВ.

Голови відділів прочитали короткі звіти про свою діяльність та розповіли про видатних жінок, ім'я яких носить їхній відділ.

Батьківський комітет Братської школи ім. Св. Андрія разом з союзянками частував смачною перекускою.