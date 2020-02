Українці в Лондоні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували днями українці в Лондоні українці Великої Британії.

Про це повідомляє Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії у Facebook.

«У центрі Лондона згадують одну з найтрагічніших сторінок історії України. Українці у Великій Британії вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності в 2014 році», - зазначається в дописі.

Під час заходу британський режисер Філ Стронгмен презентував свій документальний фільм «Kyiv Unbroken/Київ Незламний», присвячений українським митцям, які брали участь у подіях на Майдані з листопада 2013 по лютий 2014 року.

Стрічка зображує вплив Революції Гідності на художників, фотографів, скульпторів, музикантів, кінооператорів та на Східну Європу загалом. До створення долучилися митці з Києва, Дніпра та Харкова.

Прем’єрний відкритий показ фільму відбувся в лютому 2019 року в Києві.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

До Дня Героїв Небесної Сотні в багатьох містах України та закордону проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK у Facebook