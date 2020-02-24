В Австралії пройшла акція до шостої річниці анексії Криму Росією

У столиці Австралії Канберрі у неділю, 23 лютого, перед посольством Росії пройшла акція до шостої річниці анексії росіянами Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У неділю 23 лютого у столиці Австралії Канберрі австралійські українці та місцеві друзі України провели перед посольством Росії акцію до шостої річниці анексії росіянами Криму. Близько півсотні людей стояли біля входу до території посольства з плакатами «Крим – це Україна! Звільніть Крим!» (Crimea is Ukraine! Liberate Crimea!)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила Радіо Свобода координаторка акції Наталя Альохіна, метою акції було «привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні і нагадати австралійцям про геополітичний злочин Кремля – окупацію Криму».

Учасники акції нагадали також ще про один злочин Росії: 76 років тому відбувся геноцид – депортація чеченського та інгушського народів.

Зазначається також, що сьогодні у Канаді кримськотатарська спільнота – представники Canadian Association of Crimean Tatars - проводить акцію на підтримку кримськотатарського народу та на захист телеканалу ATR.

Як повідомляв Укрінформ, 20-го лютого 2014 року Росія здійснила міжнародний злочин, порушила базові принципи міжнародного права та європейського устрою, спровокувала найбільшу з часів Другої світової війни безпекову кризу в Європі.

Грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані зелені чоловічки – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Російської Федерації.

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У ніч проти 27 лютого будівлі Верховної Ради та Уряду АРК захопили російські спецпризначенці та встановили на них російські прапори. 16 березня було проведено так званий референдум, а вже через два дні, 18 березня, - проголошено про «приєднання» Криму до РФ.

Росія спочатку відмовлялася визнавати факт власної військової агресії. Лише 17 квітня 2014 року президент РФ Володимир Путін вперше публічно визнав, що у подіях у Криму брали участь російські військові.

Фото: Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України‎ у Facebook