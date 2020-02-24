Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму

Поблизу будівлі Генерального консульства Росії у Торонто пройшов мітинг з вимогами припинити незаконну окупацію Криму та вторгнення до України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у пікеті взяло близько 30 осіб.

Учасники протесту тримали у руках кримськотатарську тамгу та прапори України, а також плакати із закликами до Росії припинити окупацію Криму та звільнити усіх незаконно затриманих бранців.

Свою підтримку учасникам мітингу висловили депутати федерального парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент, які звернулися до присутніх із короткими промовами.

Організаторами протесту виступила Канадська асоціація кримських татар.