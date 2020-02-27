В Торонто відбулися Крайові з’їзди організацій діаспори

Трирічні Крайові з’їзди Ліґи українців Канади (ЛУК) та Ліґи українок Канади відбулися днями в Торонто.

Про це повідомляється на сторінці ЛУК у Facebook.

«21-23 лютого 2020 року у Торонто Українському культурному центрі Олд Міл відбулися 3-річні Крайові з’їзди: XXVIII З’їзд Ліґи українців Канади (ЛУК) та XXII З’їзд Ліґи українок Канади. До Торонто прибули делеґати з Канади (Калґарi, Ванкувера, Едмонтона, Вінніпеґа, Лондона, Сент-Кетерінс, Ошави, Оттави, Монреаля)», - йдеться у дописі.

Під час сесій було заслухано звіти відділів та керівних органів ЛУК і Ліґи українок Канади. Обговорили питання перспективи діяльності цих організацій, роботу тижневика «Гомін України», телабачення «Forum TV», радіо «Пісня України» та вплив фондів та проєктів «Приятелі ЗСУ», «Ангели-Хоронителі України», «Друг Героя».

У рамках Крайових З’їздів були переглянуті короткометражні документальні фільми «Місія «Схід» про поїздку в Донбас, «Shоres of Freedom» режисерки Адріани Лугової. Учасники зустрічі подивилися також стрічку про українських іммігрантів в Канаді, які прибули через термінал Pier-21, та фільм «Рух Опору Капітуляції» про події в Україні.

Головою Крайової Управи ЛУК переобрано Романа Медика. Головою Крайової Управи Ліґи українок Канади обрано Галину Винник з м. Торонто, Онтаріо.

Голова Крайової Управи Ліґи українок Канади Галина Винник (ліворуч) і голова Ліґи українців Канади Роман Медик (праворуч).

Крайові з’їзди схвалили спільні резолюції — «дорожню карту» на наступну каденцію щодо спільної внутрішньої і зовнішньої діяльности зазначених організацій.

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Крім того, з нагоди відзначення 70-ліття Ліґи визволення України/Ліґи українців Канади, 65-ліття Об’єднання жінок Ліґи визволення України/Ліґи українок Канади, 70-ліття видавництва «Гомін України», в суботу в Українському культурному центрі Old Mill відбувся ґала-бенкет. Почесним гостем та головним промовцем на урочистостях був 22-й прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

Фото: League of Ukrainian Canadians у Facebook