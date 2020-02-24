В Торонто відзначили поважні річниці відомих організацій діаспори

В Торонто днями відзначили 70-річчя Ліґи українців Канади (ЛУК) і часопису «Гомін України», а також 65-річчя Ліґи українок Канади.

Про це повідомляється на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) у Facebook.

«У суботу, 22 лютого, в комплексі «Олд Міл-Старий Млин» в Торонто відбулася урочиста вечеря з нагоди 70-річчя Ліґи українців Канади , 65-річчя Ліґи українок Канади, а також 70-ї річниці часопису «Гомін України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, почесним гостем заходу був 22-й прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

На гала-вечері були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко та експосол Канади в Україні Роман Ващук.

Представили Конґрес українців Канади його президент Олександра Хичій, віцепрезидент Олеся Луців-Андрійович, виконавчий директор Ігор Михальчишин, а також голова відділ КУК в Торонто Тарас Багрій.

У КУК привітали згадані вище організації, які є складовою частиною Конгресу, та побажали їм успіхів з нагоди нової віхи в їхній історії.

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Фото: UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook