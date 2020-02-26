Союз українців Румунії організував у Балківцях конкурс «Свято рідної мови»

У румунських Балківцях днями відбувся конкурс «Свято рідної мови», організований Союзом українців Румунії (СУР).

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«Сучавська філія СУР у партнерстві з Сучавським повітовим шкільним інспекторатом, Балківською восьмирічною школою та мерією комуни Балківці організувала у Балківцях міжповітовий конкурс «Свято рідної мови», - йдеться у дописі.

Проєкт, ініційований та координований вчительками Анкою Штюбіану та Лекреміоарою Григорчук, увійшов до Календаря позашкільних навчально-виховних подій Сучавського повітового шкільного інспекторату.

Метою проєкту є заохочення учнів української меншини брати участь у різних подіях щодо утвердження культурної ідентичності, яка лежить в основі розвитку майбутнього європейського громадянина.

Конкурс включав чотири розділи: есе під назвою «Українська мова у моїй школі», написання власного твору, представлення народного костюму та артистичну програму.

У конкурсі взяли участь учні шкіл із наступних населених пунтків: Серет, Байнец, Вашківці, Шербівці, Ізвоареле Сучевей, Вишня Бродина, Келінешти-Купаренку, Бродина, Балківці, Гропени, Негостина, Лупчина, Гренічешти, Палтин, Ульма, а також учні Серетського технічного коледжу ім. Лацку Воде та Сучавського національного коледжу ім. Міхая Емінеску.

Гостями були учні Середньої загальноосвітньої школи села Димка, Чернівецької області, де знаходиться музей імені Ольги Кобилянської.

Під час конкурсу відбувся спеціальний захід під назвою «Літературні взаємовпливи», в якому учні, координовані вчителькою Лекреміоарою Григорчук, декламували вірші із книги «Хворий на мандри» письменника Михайла Гафії Трайсти.

До складу жюрі увійшли: письменники Михайло Гафія Трайста, Євсебій Фрасенюк, Іван Кідещук, а також вчителі Ілля Бербенчук, Іларія Пушки, Зірка Шанош і вихователька Фелічія Григораш.

Крім того, 21 лютого Молодіжний ансамбль української пісні і танцю «Задунайська Січ», та голова комісії з питань освіти СУР Ельвіра Кодря представили Союз Українців Румунії на заході до Міжнародного дня рідної мови. Як повідомляється у соцмережі, захід був організований в торгово-розважальному центрі Мерією 5-го району Бухареста, через Культурно-молодіжний центр імені Штефана Йордаке.

Ельвіра Кодря виступила з промовою, в якій наголосила на важливості відзначення Міжнародного дня рідної мови та необхідності збереження рідної мови. Вона нагадала, що українці є третьою за чисельністю етнічною громадою Румунії.

Молоді члени Ансамблю «Задунайська Січ» зачарували присутніх віршами українського письменника Тараса Шевченка, а також українськими народними піснями і танцями.

У заході взяли участь представники центральних та місцевих державних установ, організацій нацменшин, мета яких полягає у просуванні культурної ідентичності кожної етнічної меншини Румунії.

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Члени Молодіжного ансамблю «Задунайські Січ» також взяли участь у весняному випуску Туристичного ярмарку Румунії, організованому в бухарестському виставочному комплексі «Ромекспо». У рамках ярмарку представляли українські народні танці, народний одяг та одночасно просували біорізноманіття і багатокультурність дельти Дунаю.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook