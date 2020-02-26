В Анкарі відбулося засідання Координаційної ради українських громад
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Рік, що минув, був надзвичайно активним. Ми маємо багато успіхів та не повинні зупинятися на досягнутому, маємо докладати максимум спільних зусиль для посилення присутності України в Туреччині. Час становлення українських громад в Туреччині вже позаду, ми вже можемо узагальнювати й робити висновки з того, що вже зроблено. Зараз ми говоримо про самодостатність, набуття ваги, нарощування активності», - звернувся до присутніх Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Він наголосив, що на даний час українсько-турецькі відносини досягли свого піку та найвищого рівня політичного діалогу, що надає більшого імпульсу та можливостей «конвертувати» політичний діалог й всі великі напрацювання в переваги для конкретних проєктів, розвиваючи регіональні зв’язки, діяльність громад, присутність бізнесу тощо.
До присутніх також звернулися Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман та Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко. Вони підбили підсумки минулого року, основні та вагомі досягнення, окреслили бачення та пріоритети спільної роботи дипломатичних установ України та громадських організацій в поточному році.
Голова Координаційної ради представників українських громад Туреччини Олена Топчу, яка з ході зустрічі та за результатами відкритого голосування була переобрана на другий термін, розповіла про найбільш вагомі спільні проєкти, реалізовані українськими громадськими організаціями в Туреччині. Це, зокрема, участь у міжнародному проєкті «Об’єднані прапором», організація таборів та відпочинку дітей та членів сімей учасників АТО/ООС, підготовка подарунків до дня Святого Миколая для дітей з сімей учасників АТО/ООС, участь у міжнародних та регіональних фестивалях в Туреччині, видання книжок та інші заходи.
Окремо учасники зустрічі провели обговорення питання розвитку шкільництва: діяльність українських суботніх шкіл, співпрацю з МУШ, організацію навчального процесу, роботу самодіяльних гуртків, а також ведення сторінок громадських організацій у соціальних мережах, тощо.
Під час зустрічі в Анкарі голови та представники КРУГ, дипломати мали можливість поспілкуватися з президентом Світового конгресу українців (СКУ) Павлом Гродом, регіональним віцепрезидентом Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Наталією Пошивайло-Таулер, очільницею напрямку Східної Європи Вірою Коник та виконавчим директором СКУ Марією Купріяновою у режимі відеокоференції.
«Українські громади в різних країнах відмінні, але ми всі - українці і це головний об’єднуючий фактор. Головні визначені членами СКУ пріоритети – це, перш за все, боротьба з російською агресією проти України та українців. Другий - це розбудова могутньої Української держави. Третій - розбудова сильних українських громад по всьому світу, розвиток дитячих та молодіжних організацій», - наголосив під час спілкування Павло Грод.
Учасники відеоконференції окреслили можливості та перспективи участі українських громад Туреччини у загальних міжнародних проєктах СКУ, обмін досвідом та напрацювань у різних сферах.
Як відомо, в Туреччині діє 14 українських громадських організацій. Наймолодша з них офіційно відкрилася восени минулого року в Адані, що на південному сході країни.
Фото: Ольга Будник, Укрінформ