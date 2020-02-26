В Анкарі відбулося засідання Координаційної ради українських громад

В Анкарі пройшло засідання Координаційної ради представників українських громад Туреччини (КРУГ) за участь голів та представників 14 українських громадських організацій, які діють в Туреччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рік, що минув, був надзвичайно активним. Ми маємо багато успіхів та не повинні зупинятися на досягнутому, маємо докладати максимум спільних зусиль для посилення присутності України в Туреччині. Час становлення українських громад в Туреччині вже позаду, ми вже можемо узагальнювати й робити висновки з того, що вже зроблено. Зараз ми говоримо про самодостатність, набуття ваги, нарощування активності», - звернувся до присутніх Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Він наголосив, що на даний час українсько-турецькі відносини досягли свого піку та найвищого рівня політичного діалогу, що надає більшого імпульсу та можливостей «конвертувати» політичний діалог й всі великі напрацювання в переваги для конкретних проєктів, розвиваючи регіональні зв’язки, діяльність громад, присутність бізнесу тощо.

До присутніх також звернулися Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман та Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко. Вони підбили підсумки минулого року, основні та вагомі досягнення, окреслили бачення та пріоритети спільної роботи дипломатичних установ України та громадських організацій в поточному році.

Голова Координаційної ради представників українських громад Туреччини Олена Топчу, яка з ході зустрічі та за результатами відкритого голосування була переобрана на другий термін, розповіла про найбільш вагомі спільні проєкти, реалізовані українськими громадськими організаціями в Туреччині. Це, зокрема, участь у міжнародному проєкті «Об’єднані прапором», організація таборів та відпочинку дітей та членів сімей учасників АТО/ООС, підготовка подарунків до дня Святого Миколая для дітей з сімей учасників АТО/ООС, участь у міжнародних та регіональних фестивалях в Туреччині, видання книжок та інші заходи.

Окремо учасники зустрічі провели обговорення питання розвитку шкільництва: діяльність українських суботніх шкіл, співпрацю з МУШ, організацію навчального процесу, роботу самодіяльних гуртків, а також ведення сторінок громадських організацій у соціальних мережах, тощо.

Під час зустрічі в Анкарі голови та представники КРУГ, дипломати мали можливість поспілкуватися з президентом Світового конгресу українців (СКУ) Павлом Гродом, регіональним віцепрезидентом Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Наталією Пошивайло-Таулер, очільницею напрямку Східної Європи Вірою Коник та виконавчим директором СКУ Марією Купріяновою у режимі відеокоференції.

«Українські громади в різних країнах відмінні, але ми всі - українці і це головний об’єднуючий фактор. Головні визначені членами СКУ пріоритети – це, перш за все, боротьба з російською агресією проти України та українців. Другий - це розбудова могутньої Української держави. Третій - розбудова сильних українських громад по всьому світу, розвиток дитячих та молодіжних організацій», - наголосив під час спілкування Павло Грод.

Учасники відеоконференції окреслили можливості та перспективи участі українських громад Туреччини у загальних міжнародних проєктах СКУ, обмін досвідом та напрацювань у різних сферах.

Як відомо, в Туреччині діє 14 українських громадських організацій. Наймолодша з них офіційно відкрилася восени минулого року в Адані, що на південному сході країни.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ