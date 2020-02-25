У Вільнюсі відбувся флешмоб «Крим – це Україна»

Флешмоб «Крим – це Україна» відбувся днями у столиці Литви, нагадавши світові про незаконну анексію Криму Росією.

Про це повідомляється на сайті Василіянського монастиря Святого Йосафата у Вільнюсі.

«Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, нагадати міжнародній дипломатії і світовій спільноті про геополітичний злочин Кремля - окупацію Криму; показати важливість єдності і солідарності з Україною, що сприятиме звільненню всіх заручників, які незаконно утримуються в Росії та Криму,а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захід організований українською громадою м. Вільнюса в рамках всесвітньої акції #LiberateCrimea #CrimeaIsUkraine, до якої закликали приєднатися представники Міжнародного руху #LiberateCrimea, Руху Опору капітуляції, Всесвітнього руху патріотів України та Міжнародного руху «Об’єднані прапором».

Нагадується, що станом на 22 січня 2020 року, за даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, 101 людина є політв’язнями і переслідуваними Криму за політичними та релігійними мотивами, 90 з них знаходяться в катівнях ФСБ. Продовжуються поліцейські рейди і затримання.

Фото: osbm.lt.ua