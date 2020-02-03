Активісти та друзі України закликають приєднатися до всесвітньої акції #LiberateCrimea #CrimeaIsUkraine

Українські активісти та друзі України закликають 26 лютого, у День опору Криму російській окупації, приєднатися до всесвітньої акції #LiberateCrimea #CrimeaIsUkraine.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

«Ми, українці та друзі України - представники Міжнародного руху #LiberateCrimea, Руху Опору капітуляції, Всесвітнього руху патріотів України та Міжнародного руху «Об’єднані прапором», закликаємо всіх людей доброї волі 26 лютого 2020 року, в День спротиву окупації Криму, приєднатися до всесвітньої акції #LiberateCrimea #CrimeaIsUkraine», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головна мета акції – «привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, нагадати міжнародній дипломатії і світовій спільноті про геополітичний злочин Кремля - окупацію Криму; показати важливість єдності і солідарності з Україною, що сприятиме звільненню всіх заручників, які незаконно утримуються в Росії та Криму, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі».

Нагадується, що станом на 22 січня 2020 року, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, 101 людина є політв'язнями і переслідуваними Криму за політичними та релігійними мотивами, 90 з них знаходяться в катівнях ФСБ. Продовжуються поліцейські рейди і затримання.

«Багатолюдною акцією чи флешмобом на центральній площі міста, чи одиночним пікетом біля посольств РФ 26 лютого ми нагадаємо світу: #LiberateCrimea ! #CrimeaIsUkraine! #КъырымAзатOладжакъ!», - закликають активісти.

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Фото, відео: Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України‎