Експослу Ващуку вручили найвищу нагороду Конґресу українців Канади

У Торонто відбувся гала-вечір, присвячений експослу Канади в Україні Роману Ващуку та його дружині Оксані Смеречук, у рамках якого Ващуку було вручено медаль Тараса Шевченка від Конґресу українців Канади.

Відповідні світлини розміщено у Facebook на сторінці КУК, який виступив організатором вечора.

На заході, що відбувся 1 лютого, були присутні, зокрема, президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Грод, віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, президент Конґресу українців Канади Олександра Хичій, президент відділу Конгресу українців Канади (КУК) у місті Торонто Тарас Багрій тощо.

У свою чергу, в Світовому конґресі українців щиро подякували Роману Ващуку «за його відданість Канаді та Україні, насамперед у сприянні розвитку демокоратичної європейської України та в підтримці прагнення українського народу вільно та гідно жити на своїй землі». Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

Як повідомлялося, Конґрес українців Канади (КУК) 15 січня повідомив про те, що колишнього посла України в Канаді Романа Ващука нагороджено медаллю Тараса Шевченка за видатний внесок у державну службу. Було зазначено, що медаль вручатимуть 1 лютого у рамках організованого з цієї нагоди гала-вечора.

«Ми раді вшанувати посла Ващука медаллю Шевченка, найвищою формою визнання КУК. Визначна дипломатична кар’єра посла Ващука є величезною гордістю для нашої громади. Під час своєї останньої каденції посол Ващук був лідером у дипломатичній спільноті та сильним голосом за провідну роль Канади у підтримці українського народу", - заявила президент Конґресу українців Канади Олександра Хичій.

За її словами, гідний досвід роботи Ващука на державній службі є зразком для наслідування майбутніх поколінь української громади в Канаді.

Медаллю Шевченка нагороджують осіб українського та неукраїнського походження, а також установи та організації за їхній видатний внесок у розвиток української громади у Канаді.

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Фото: Mykola Swawrnyk, UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook