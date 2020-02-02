Діти з діаспори надіслали подарунки нацгвардійцям в районі проведення ООС

Маленькі українці з діаспори та України надіслали різдвяні подарунки для нацгвардійців, які служать в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.

«У Києві відбулася зустріч офіцерів Головного управління, Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України з представниками Всеукраїнської ліги українських жінок. Основна мета зустрічі – передача різдвяних подарунків та сувенірів від дітей української діаспори в Європі гвардійцям, що несуть службу в районі проведення операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Передача подарунків відбулась в рамках міжнародної акції «Різдвяна зірка. Діти світу – захисникам України». Акція діє в підтримку військовослужбовців, які захищають Україну в Донецькій та Луганській областях. Різдвяні зірки, малюнки, листівки та передати воїнам вітання – усе це військовим передають діти з країн Європи, де проживають українці, а також дітлахи з різних куточків України.

Начальник служби цивільно-військового співробітництва управління по роботі з особовим складом головного управління НГУ полковник Олег Балагура висловив подяку за привітання. «Щиро дякуємо від імені особового складу Національної гвардії України за привітання з Різдвяними святами та підтримку бойового духу військовослужбовців НГУ, які виконують завдання в зоні ООС. Акція подяки для наших захисників дуже важлива, адже вона демонструє, що ви цінуєте те, що українські воїни роблять для країни», – зазначив Олег Балагура.

За словами начальника відділу інформаційного, культурного та духовного забезпечення управління по роботі з особовим складом ГУ НГУ полковника Василя Пилипенка, усі передані подарунки принесуть воїнам найщиріші вітання від маленьких українці, які мають надзвичайну повагу до Захисників України.

«Запевняю, що всі речі будуть передані військовим в зоні ООС. Понад п’ять тривалих років йде війна на Сході нашої країни, і щоденно військовослужбовці Національної гвардії України та Збройних Сил України несуть нелегку службу по захисту миру та спокою нашого населення. Ваша підтримка та подарунки дітей дарують тепло, любов і надію. Військовослужбовцям дуже важливо відчувати вдячність від суспільства за те, що вони роблять для України», - сказав Василь Пилипенко.

Довідково. Міжнародна акція «Різдвяна зірка. Діти світу – захисникам України» розпочалась 11 листопада 2019 року. Її ініціювала Всеукраїнська ліга українських жінок спільно з Лігою українок Канади відділ Торонто. Акція проходить за підтримки Національної Ради жінок України, Національної гвардії України, Світової федерації українських жіночих організацій, Платформи Захисту.

Фото: ngu.gov.ua