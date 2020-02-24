У Празі відкрили виставку, присвячену українським матерям загиблих військових

У Празі відкрили фотовиставку, яка присвячена українським матерям, сини яких загинули на сході України, захищаючи країну від РФ.

Про це повідомляє Посольство України у Празі.

"На Староміській площі Праги відкрито виставку «Ми. Мами. Сильні». Присутні на відкритті мами загиблих військових Олена Максименко та Лілія Ільницька наголосили на тому, що їх сини, як і тисячі інших, віддали своє життя захищаючи свою землю у війні, яку розв‘язала Росія проти України", - йдеться у повідомленні.

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На виставці представлено 12 фотографій матерів, які тримають у руках портрети загиблих на війні синів, а також дітей, котрі втратили батьків.

"Дванадцять історій розкриваються у портретах, які ілюструють особисті трагедії і водночас надихають берегти світлу пам'ять про загиблих українських воїнів, підтримувати родини, яких так чи інакше торкнулася чорна рука війни, цінувати власних рідних та близьких", - зазначено на інформаційному плакаті, розміщеному на фотовиставці.

Матері загиблих воїнів також подякували за підтримку, яка надається Україні у донесенні інформації про російську агресію проти України.