В Латвії відбулася прем’єра документального фільму про війну на Донбасі

Прем‘єра латвійсько-українського документального фільму «Ukrainas fronte bez parmainam / Український фронт без змін» латвійського режисера Сандійса Семьоновса пройшла у неділю в музичній школі міста Огре.

Про це Сандійс Семьоновс повідомив кореспонденту Укрінформу.

«Все починалося з того, що ми хотіла розказати, як головний капелан Збройних сил Латвії Елмарс Плявіньш возить на Східну Україну гуманітарну допомогу. Вона зібрана тут, в Латвії – багато ким потроху, добровольцями, активістами, в тому числі пенсіонерами, що дають хто скільки може… Але з часом стало зрозуміло, що історія має бути глибшою - треба показати, яким стає людське життя після багаторічного перебування біля лінії фронту», - розказує режисер.

За його словами, знімальна група їздила в Україну п’ять разів. І там побачила багато важких життєвих історій: про вчительку, яка втратила чоловіка після мінометного обстрілу; про тяжко пораненого під час війни, якому пощастило вижити; і про те, як життя продовжується навіть у таких умовах.

«Назва нашого фільму навіяна знаменитим романом Ремарка «На Західному фронті без змін». Адже мало хто усвідомлює просту річ: ця війна триває вже довше, ніж Перша чи Друга світові війни. А на українському фронті – все також без змін», - ділиться Семьоновс.

Він згадав про допомогу українських кінематографістів у роботі над стрічкою, зокрема київської режисерки Юлії Гонтарук.

Згодом планується підготувати фільм до показу в Україні, Києві та Слов’янську.

У вівторок, 18 лютого, о 22:05 почнеться показ цієї годинної картини на латвійському телебаченні LTV1.

На прем’єрі картини в Огре були присутні представники української діаспори та українські дипломати. Перед учасниками заходу виступили Посол України Олександр Міщенко та активістка Яна Стрелеца.

Олександр Міщенко подякував Уряду Латвії за незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також наголосив на важливості поширення правдивої інформації щодо агресії Росії проти України, зокрема завдяки створенню подібних документальних фільмів.

Проєкт реалізовано за підтримки Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Латвії, мерії міста Огре, латвійського національного телебачення LTV, а також Міністерства оборони України та Посольства України в Латвії.

Фото: скріншоти з відео, Міністерство оборони Латвії

Відео: Toms Krauklis