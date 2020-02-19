Діаспора закликала Канаду посилити військову допомогу Україні

У відповідь на ескалацію Росією насильства на Донбасі, міжнародній спільноті треба посилити військову підтримку України.

Про це заявили у Конгресі українців Канади.

“Конгрес українців Канади закликає Канаду разом із союзниками по НАТО збільшити військову допомогу Україні, у тому числі розширивши постачання оборонної зброї”, - йдеться у поширеній заяві.

В українській організації також закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву.

“КУК закликає Канаду в співпраці із ЄС, G7 та іншими державами-однодумцями посилити економічні санкції проти Росії, у тому числі виключивши Росію із системи міжнародних платежів SWIFT, аби тиснути таким чином на РФ з метою припинення окупації нею Криму та зупинки вторгнення до східної України”, - зазначається у документі.

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У Конгресі також висловили глибоке співчуття родині українського військового, який сьогодні загинув унаслідок нападу окупантів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

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У вівторок ввечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Також українська делегація планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.